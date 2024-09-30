В Волгоградской области потушили пожар у заброшенного села Фитинино

Происшествия 30.09.2024 08:54
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30.09.2024 08:54
В Котовском районе Волгоградской области только сегодня, 30 сентября, удалось потушить пожар, который бушевал со вчерашнего дня. Как сообщили V102.RU в региональном ГУ МЧС, возгорание, которое произошло накануне днем, было ликвидировано в 00-04 ч. на площади в 15 га.
По данным спасателей, горел камыш, угрозы населенным пунктам не было.
Между тем, местные жители сообщили, что пожар бушевал накануне между селами Мирошники и Слюсарево около заброшенного населенного пункта Фитинино. Это село перестало существовать еще во времена Советского Союза, попав под административную реформу ликвидации «неперспективных» деревень.
Видео Котовский разворот t.me
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