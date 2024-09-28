Прокуратура ищет свалку ртутных ламп в пойме Царицы в Волгограде





В Волгограде межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после сообщения в Сети о несанкционированной свалке ртутных ламп в пойме реки Царицы. По данным надзорного ведомства, к поискам опасных отходов привлечены и контролирующие органы.

Отметим, что фотографии с ртутными лампами на неделе опубликовал общественник Алексей Ульянов. Волгоградец в своем посте попросил профильные службы привлечь к ответственности юрлицо, которое может быть причастно к свалке.

В Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре по результатам проверки при наличии оснований обещают принять исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Фото: Алексей Ульянов / t.me