В Краснооктябрьском районе Волгограда 27 сентября при пожаре на ул. Хользунова сотрудники ГУ МЧС России по Волгоградской области спасли 10 жильцов. Кроме того, спасатели привели в чувства котенка.

– В одной из квартир девятиэтажки загорелись домашние вещи. Уже через семь минут на место прибыли огнеборцы, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС. – Из подъезда сотрудники спасли 10 человек, еще 25 вышли на улицу самостоятельно. Оказывать помощь пришлось и котенку - пушистого малыша реанимировали и передали хозяевам.







Уточняется, что к тушению пожара в многоквартирном доме были привлечены 19 человек и 5 единиц техники.

– Двоих пострадавших из горящей квартиры госпитализировали в медицинское учреждение, – уточнили в главке.

Фото, видео: ГУ МЧС России по Волгоградской области