Трехкилометровая пробка сковала Первую продольную в Волгограде





Три километра Первой продольной магистрали, а также ул. Маршала Крылова и отрезок Нулевой продольной вечером 27 сентября сковала автомобильная пробка. Как сообщает ИА «Высота 102», движение транспорта парализовано в направлении из центра в сторону Краснооктябрьского района.





Так, по данным онлайн-сервиса «Яндекс Карты», транспортный затор на проспекте Ленина берет начало от площади Ленина, где скорость движения не превышает 15 километров в час, и заканчивается в районе Научного городка.

На Нулевой продольной протяженность пробки составляет около километра. Также затруднения отмечаются на ул. Химической. Здесь, а также на проспекте Ленина скорость транспорта составляет не более пяти километров.