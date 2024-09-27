Транспорт

Трехкилометровая пробка сковала Первую продольную в Волгограде

Транспорт 27.09.2024 17:08
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27.09.2024 17:08


Три километра Первой продольной магистрали, а также ул. Маршала Крылова и отрезок Нулевой продольной вечером 27 сентября сковала автомобильная пробка. Как сообщает ИА «Высота 102», движение транспорта парализовано в направлении из центра в сторону Краснооктябрьского района.


Так, по данным онлайн-сервиса «Яндекс Карты», транспортный затор на проспекте Ленина берет начало от площади Ленина, где скорость движения не превышает 15 километров в час, и заканчивается в районе Научного городка. 

На Нулевой продольной протяженность пробки составляет около километра. Также затруднения отмечаются на ул. Химической. Здесь, а также на проспекте Ленина скорость транспорта составляет не более пяти километров. 

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