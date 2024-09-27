Экология

Почудилось? В Волгограде экологи рассказали об итогах ночного мониторинга качества воздуха

Экология 27.09.2024 10:59
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27.09.2024 10:59


27 сентября в Волгограде на фоне шквала тревожных сообщений о загрязнении воздуха, поступающих из Красноармейского района, экологи и специалисты вновь поделились результатами мониторинга атмосферы. Как сообщает ИА «Высота 102», после безрезультатных попыток найти опасные концентрации химических веществ в дневные часы, лаборатория облкомприроды в течение нескольких дней осуществляла отбор проб ночью.

- В целях выявления источников неприятного запаха комитетом продолжаются выездные мероприятия, в том числе и в ночное время, с привлечением аккредитованной лаборатории. В настоящее время комитетом не выявлены факты, которые бы явились основанием для согласования внеплановой выездной проверки с учетом ограничений, установленных законодательством о контроле и надзоре, - рассказали журналистам в пресс-службе регионального комитета.

Власти также подчеркнули, что работы, связанные с отбором проб воздуха, в настоящее время жёстко разграничены и часть полномочий находится в том числе и у профильных надзорных ведомств.

- Предприятия Южного промышленного узла подлежат федеральному уровню экологического надзора и контролируются межрегиональным управлением Росприроднадзора, - добавили в облкомприроды.

Как ранее сообщала редакция, вот уже несколько дней жители Красноармейского района Волгограда в вечернее и ночное время сообщают о резком, химическом неприятном запахе. Накануне тревожные сообщения приходили от горожан, проживающих в многоквартирном жилом массиве на проспекте Героев Сталинграда.

Отметим, по информации Роспотребнадзора, в Красноармейском районе в 2023 году фиксировались выбросы таких опасных веществ, как фенол и хлорид водорода.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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