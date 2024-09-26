Общество

Жители юга Волгограда снова пожаловались на едкий запах в воздухе

Общество 26.09.2024 18:53
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26.09.2024 18:53


Жители Красноармейского района Волгограда пожаловались на неприятный запах, который уже не первый раз появляется в вечернее время. Как сообщает V102.RU, местные жители просят природоохранные ведомства снова обратить внимание и провести проверку. 

- Опять вечером началась какая-то загазовка. На проспекте Героев Сталинграда вонь ужасная. Пахнет каким-то сероводородом, будто требуху варят, - пожаловалась информагентству одна из жительниц района. 

Отметим, что жители Красноармейского района уже не первый раз жалуются на неприятных запах, появляющийся к вечеру, однако специалистам еще ни разу не удавалось найти в атмосферном воздухе какие-либо следы выбросов и установить их источник. 

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