«Попробуем ещё ночью»: в Красноармейском районе Волгограда повторно проверят качество воздуха





В Волгограде эксперты облкомприроды подвели итоги работы мобильной лаборатории на территории Красноармейского района. Как сообщает ИА «Высота 102», специалистам не удалось обнаружить в атмосферном воздухе следы выбросов.

По словам специалистов, с 23 сентября по многочисленным жалобам горожан производился отбор проб на 8 точках: ул. Георгиевская, д.4; пр-т Героев Сталинграда, д.43; б-р. Энгельса, д.33; ул. Изобильная, д.14; пр-т. Столетова, д.50А; ул. 40 лет ВЛКСМ, д.31; ул. Караванная, д.41; ул. Удмуртская, д.34. При этом опасных значений зафиксировано не было.

- Анализировались следующие компоненты: азота оксид, азота диоксид, аммиак, серы диоксид, сероводород, углерода оксид, взвешенные вещества и частицы. По данным измерений превышения ПДК м.р. загрязняющих веществ не зарегистрированы. Кроме того, в Красноармейский район выезжали специалисты РЦЭК – превышений также не выявлено, - подчеркнули в пресс-службе облкомприроды.

При этом горожане продолжают в социальных сетях обсуждать происходящее. По информации жителей Красноармейского района, вечерами по-прежнему наблюдается очень едкий, химический запах. Некоторые утверждают, что одновременно с вонью округу окутывает некая дымка или туман неизвестной природы.

Для того чтобы окончательно развеять переживания волгоградецв, облкомприроды планирует в ближайшие дни организовать ночные выезды лаборатории. Эксперты надеются, что хотя бы эта мера позволит окончательно расставить всё по своим местам и прекратить расползание панических слухов.

Отметим, ранее в 2023 году, по данным Роспотребнадзора, в Красноармейском районе всё же фиксировались отдельные факты выбросов таких опасных веществ, как фенол и хлорид водорода, последний как раз и имеет резкий неприятный запах. Кроме того, согласно ежегодному докладу облкомприроды, именно на Красноармейский и Кировский районы Волгограда в 2023 году пришлась львиная доля жалоб на качество воздуха.

Фото из архива ИА «Высота 102»