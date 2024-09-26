В Волгограде пересмотрены сроки застройщикам ЖК «Парк Европейский»





Волгоградский областной суд завершил рассмотрение апелляции по делу о присвоении 304 миллионов рублей дольщиков ЖК «Парк Европейский». Как сообщает ИА «Высота 102», оспорить решение пытались как защитники осужденных, так и гособвинитель.

В материалах уголовного дела фигурируют сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер» Федор Кифишин и гендиректор строительной компании ООО «Орион» Евгений Карпушов. Первому вменялись преступления, предусмотренные ч.3 ст.33, ч.2 ст.201, ч.4 ст.160 УК РФ. Решением Ворошиловского районного суда Волгограда он оказался приговорён к 6 годам лишения свободы со штрафом в 600 тыс. рублей и запретом занимать руководящие должности в течение 3 лет. Второму вменялась ч.2 ст. 201 УК РФ. Он, в свою очередь, отделался 4 годами лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в течение всего одного года.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, приговор Ворошиловского районного суда г. Волгограда изменил, смягчив наказание в виде лишения свободы Кифишину до 5 лет 10 месяцев лишения свободы, а Карпушову заменив наказание с условного осуждения на лишение свободы на срок 4 года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — рассказали журналистам в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

В части штрафов и запретов приговоры были оставлены без изменений. В настоящее время решение суда вступило в законную силу.

Напомним, как ранее сообщала редакция, из-за преступной деятельности застройщиков ЖК «Парк Европейский» многие волгоградцы лишились денег и едва не оказались на улице. Вмешаться в сложившуюся ситуацию пришлось администрации Волгоградской области и лично губернатору Андрею Бочарову.

Фото из архива ИА «Высота 102»