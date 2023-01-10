Общество

«Решили самую запутанную задачу»: дольщикам ЖК «Парк Европейский» передали ключи от квартир в последней высотке

Общество 10.01.2023 10:33
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10.01.2023 10:33


В Волгограде сегодня, 10 января, официально закрыли проблему возведения проблемного жилого комплекса «Парк Европейский». Несмотря на 20-градусный мороз, губернатор региона Андрей Бочаров отправился утром во вторник в Кировский район областного центра, чтобы лично поздравить новоселов, до недавнего времени находившихся в статусе обманутых дольщиков. 

Напомним, что  к строительству жилого комплекса «Парк Европейский» в Кировском районе Волгограда ООО «Орион» приступило в 2012 году. Окончательно стройка встала в 2016 году, когда в эксплуатацию было введено только четыре дома. Гендиректор «Ориона» Евгений Карпушов,  руководитель генподрядной фирмы «Трейд» Юрий Бескровный, сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер» Федор Кифишин,  директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгений Красильников стали фигурантами уголовного дела, а проблема возведения домов легла на «плечи» администрации региона. Вмешавшись в ситуацию, обладмин разработал механизмы, позволившие поэтапно ввести в строй высотки жилого комплекса. 

Справить новоселье в жилом комплексе волгоградцы, решившие вложить деньги в его долевое строительство, надеялись семь лет назад – в 2016 году. Одни из них – семья Титовых, в квартире которых сегодня побывал Андрей Бочаров. 

Квартиру мы приобрели в 2015 году, – рассказала  хозяйка долгожданного жилища Юлия. – Застройщик обещал нам сдать жилье в четвертом квартале 2016-го, однако уже с января того года стройка начала тормозиться, а мы создали инициативную группу и стали обращаться во все возможные инстанции. Андрей Иванович нам очень помог. Где-то с конца 2018 года к стройке подключилась компания «Пересвет-Юг». 


По словам Юлии, семье все эти долгие годы приходилось выплачивать ипотеку. Сегодня семейная пара планирует ремонт и скорое заселение. 

За это время наша семья вдвое увеличилась,– говорит волгоградка, – старшей дочери – пять лет, а сыну полтора года.  

Андрей Бочаров, осмотрев дом, поздравил и новоселов, и строителей. По его словам, многоэтажку удалось сдать на год раньше поставленного перед новым застройщиком срока. 

С вводом в эксплуатацию последнего 13-го дома в ЖК «Парк Европейский» мы решили самую сложную и запутанную задачу с участием дольщиков. В «Парке Европейском» будет полностью обеспечено квартирами 1390 человек, – сказал сегодня Андрей Бочаров, обращаясь к новоселам и строителям. – Благодарю за выдержку и терпение жителей, поверивших, что в этот сложный период они не останутся один на один с проблемой, и она будет решена. В целом за прошедшие годы сданы 105 домов, восстановлены права 9947 участников долевого строительства. Сегодня мы вышли на финишную прямую. До конца 2023 года ещё 63 семьи в 2 МКД получат своё законное жильё и приступят к приятным хлопотам.

Добавим, что в Волгограде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении застройщиков. По данным информагентства «Высота 102», оно насчитывает 228 томов. 

 

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