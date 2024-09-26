25 сентября житель Кировского района Волгограда получил контузию из-за взрыва. Как сообщает ИА «Высота 102», 68-летний мужчина пострадал из-за нарушения правил обращения с подушкой безопасности. ЧП произошло у многоквартирного дома №1 на ул. Токарева.
По информации экстренных служб, пенсионер попытался распилить устройство, повредив специальный пиротехнический заряд, отвечающий за раскрытие подушки безопасности. В итоге пожилому человеку потребовалась медицинская помощь.
Прибывшие на место специалисты диагностировали у пострадавшего взрывную травму, контузию головного мозга, а также ожог глаз, лица, кистей рук и левой голени.
Отметим, в настоящее время 68-летний волгоградец проходит лечение в ГУЗ КБ № 1. Пенсионеру оказывается вся необходимая помощь.
Фото из архива ИА «Высота 102»