Происшествия

В Волгограде 68-летнего пенсионера контузило взрывом подушки безопасности

Происшествия 26.09.2024 14:17
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26.09.2024 14:17


25 сентября житель Кировского района Волгограда получил контузию из-за взрыва. Как сообщает ИА «Высота 102», 68-летний мужчина пострадал из-за нарушения правил обращения с подушкой безопасности. ЧП произошло у многоквартирного дома №1 на ул. Токарева.

По информации экстренных служб, пенсионер попытался распилить устройство, повредив специальный пиротехнический заряд, отвечающий за раскрытие подушки безопасности. В итоге пожилому человеку потребовалась медицинская помощь.

Прибывшие на место специалисты диагностировали у пострадавшего взрывную травму, контузию головного мозга, а также ожог глаз, лица, кистей рук и левой голени.

Отметим, в настоящее время 68-летний волгоградец проходит лечение в ГУЗ КБ № 1. Пенсионеру оказывается вся необходимая помощь.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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