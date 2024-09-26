Транспорт

В Волжском с 1 октября подорожает проезд в общественном транспорте

Транспорт 26.09.2024 15:31
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26.09.2024 15:31


В Волжском с 1 октября на 16,6% подорожает проезд на муниципальных маршрутах общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», стоимость поездки при расчёте банковской картой или наличными составит 35 рублей. Соответствующее распоряжение 25 сентября подписано городской администрацией.

По информации первого заместителя генерального директора по коммерческой деятельности муниципального предприятия «Автоколонна №1732» Игоря Медведева, подорожает не только стоимость одной поездки, но и месячных проездных билетов.

Ученический проездной с 1 октября обойдётся в 460 рублей (+16,4%), студенческий в 910 рублей (+17,4%), пенсионный в 1050 рублей (+16,6%), на предъявителя в 1750 рублей (+16,6%).

Одновременно индексация настигнет и виртуальные тарифные планы. Так, пакет на 5 поездок обойдётся в 165 рублей (+17,8%), на 15 поездок в 480 рублей (+17%), на 30 поездок в 930 рублей (+16,2%) и на 45 поездок в 1350 рублей (+22,7%).

- Уважаемые пассажиры, успевайте активировать ваши проездные по старой цене до 01.10.2024, - обратился к горожанам в группе автоколонны Игорь Медведев.

Отметим, ранее стоимость проезда в общественном транспорте Волжского индексировалась в 2022 году. По информации пресс-службы администрации Волжского, за это время рост затрат, связанный с выполнением перевозок, увеличился более чем в два раза.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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