Расследования

В Волгограде мать погибших в пожаре детей идет под суд

Расследования 26.09.2024 12:25
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26.09.2024 12:25


Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении матерью по неосторожности смерти двум малолетним сыновьям. Об этом сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Трагедия в одной из квартир дома в Центральном районе Волгограда произошла 13 августа 2024 года. Женщина уснула после принятия на грудь большого количества спиртного и не уследила за двухлетним и четырехлетним сыновьями. Оставшиеся без присмотра дети стали играть с зажигалкой, что привело к пожару. 
Мать из-за состояния опьянения не смогла помочь своим детям. Ее же спасли сотрудники МЧС, которых вызвали соседи. К сожалению, дети погибли до прибытия пожарных от отравления окисью углерода. 
Вину в произошедшем обвиняемая полностью признала. Ожидать суда она будет, находясь под стражей. 
Напомним, как сообщало V102.RU, трагедия произошла в одном из доме по ул. Двинская. В пожаре, где погибли дети, выжила только их 33-летняя мать. 
Фото МЧС t.me

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