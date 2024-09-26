В Волгограде мать погибших в пожаре детей идет под суд

Расследования 26.09.2024 12:25
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26.09.2024 12:25
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении матерью по неосторожности смерти двум малолетним сыновьям. Об этом сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.
Трагедия в одной из квартир дома в Центральном районе Волгограда произошла 13 августа 2024 года. Женщина уснула после принятия на грудь большого количества спиртного и не уследила за двухлетним и четырехлетним сыновьями. Оставшиеся без присмотра дети стали играть с зажигалкой, что привело к пожару.
Мать из-за состояния опьянения не смогла помочь своим детям. Ее же спасли сотрудники МЧС, которых вызвали соседи. К сожалению, дети погибли до прибытия пожарных от отравления окисью углерода.
Вину в произошедшем обвиняемая полностью признала. Ожидать суда она будет, находясь под стражей.
Напомним, как сообщало V102.RU, трагедия произошла в одном из доме по ул. Двинская. В пожаре, где погибли дети, выжила только их 33-летняя мать.
Фото МЧС t.me
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