В сгоревшей квартире в Волгограде погибли 2-х и 4-летний малыши

Расследования 14.08.2024 08:12
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14.08.2024 08:12
Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара.
Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вечером 13 августа 2024 года в одной из квартир дома на улице Двинской в Центральном районе Волгограда произошел пожар. Почувствовашие задымление соседи смогли вынести из огня 33-летнюю женщину, однако ее сыновей 2-х и 4-х лет спасти не удалось.
По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.Фото МЧС РФ t.me
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