В Волгограде перекрыли нелегальную трубу после слива тонн краски





В Кировском районе Волгограда сотрудники ресурсоснабжающей организации перекрыли доступ к колодцам предприятия по улице Лазоревая, 338 Б, которое незаконно слило в канализационные стоки тонны красной краски. Как сообщили V102.RU в «Концессии водоснабжения», специалисты во избежание повторения инцидента перекрыли в канализационном колодце самовольный вывод трубы диаметром 160 миллиметров.

- К колодцу идут несколько труб со стоками. Мы откачали воду и затампонировали этот вывод трубы. Теперь из нее стока не будет. Другие трубы функционируют в прежнем режиме, - рассказал начальник отдела контроля отпуска водных ресурсов Андрей Павлов.

Напомним, из-за попавшей в трубы краски были загрязнены несколько КНС в районе. Тогда совместно с представителями правоохранительных органов специалисты обследовали канализационную инфраструктуру и колодцы и обнаружили в одном из них самовольно присоединенную трубу, которая тянулась под землей от закрытой территории.

Специалисты отобрали образцы сточных вод с примесью – сейчас они находятся на экспертизе в независимой лаборатории. Информация о произошедшем направлена также в Росприроднадзор и в правоохранительные органы.

Напомним, что слив отходов химического производства в канализацию является одной из основных версий ЧП, произошедшего в июле этого года на КНС-4 в Красноармейском районе. Тогда в системе водоотведения был обнаружен большой объем сточных масс с явным признаком химических веществ. При этом слив отходов промышленного производства в бытовую канализацию законодательно запрещен.

Фото: Концессии водоснабжения