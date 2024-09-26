Происшествия

В Волгограде перекрыли нелегальную трубу после слива тонн краски

Происшествия 26.09.2024 12:07
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26.09.2024 12:07


В Кировском районе Волгограда сотрудники ресурсоснабжающей организации перекрыли доступ к колодцам предприятия по улице Лазоревая, 338 Б, которое незаконно слило в канализационные стоки тонны красной краски. Как сообщили V102.RU в «Концессии водоснабжения», специалисты во избежание повторения инцидента перекрыли в канализационном колодце  самовольный вывод трубы диаметром 160 миллиметров. 

- К колодцу идут несколько труб со стоками. Мы откачали воду и затампонировали этот вывод трубы. Теперь из нее стока не будет. Другие трубы функционируют в прежнем режиме, - рассказал начальник отдела контроля отпуска водных ресурсов Андрей Павлов.

Напомним, из-за попавшей в трубы краски  были загрязнены несколько КНС в районе.  Тогда  совместно с представителями правоохранительных органов специалисты обследовали канализационную инфраструктуру и колодцы и обнаружили в одном из них самовольно присоединенную трубу, которая тянулась под землей от закрытой территории. 

Специалисты отобрали образцы сточных вод с примесью – сейчас они находятся на экспертизе в независимой лаборатории. Информация о произошедшем направлена также в Росприроднадзор и в правоохранительные органы. 

Напомним, что слив отходов химического производства в канализацию является одной из основных версий ЧП, произошедшего в июле этого года на КНС-4 в Красноармейском районе. Тогда в системе водоотведения был обнаружен большой объем сточных масс с явным признаком химических веществ. При этом  слив отходов промышленного производства в бытовую канализацию законодательно запрещен.

Фото:  Концессии водоснабжения

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