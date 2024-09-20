Горючие стоки: тонны красной краски слили в канализацию Волгограда

Стоки на нескольких КНС Волгограда окрасились в ярко-красный цвет из-за незаконного сброса лакокрасочного вещества в городскую канализацию. Как сообщили V102.RU в «Концессиях водоснабжения», большой объем краски был обнаружен в стоках на канализационно-насосной станции в Кировском районе.





- В ходе предварительного анализа было установлено, что стоки красного оттенка стали поступать с КНС-10 и в дальнейшем по Кировскому, по Красноармейскому на КНС-4, КНС-5 и далее, - рассказал начальник отдела контроля отпуска водных ресурсов Андрей Павлов. - Мы оперативно выехали на место происшествия, осмотрели КНС-10 и взяли пробу. Визуально - это лакокрасочные вещества, окрашенные в ярко-красный цвет. Стоки в абонентских колодцах также имели красный оттенок. Далее канализационная труба ведет на закрытый земельный участок, владелец которой не является абонентом «Концессий».





Специалисты отмечают, что из-за такого сброса уровень загазованности в помещении превышал предельно допустимые показатели в несколько раз.

Обследование канализационных сетей и колодцев проводилось с участием сотрудников правоохранительных органов. По предварительным данным, следы указывают на закрытую территорию, расположенную рядом с объектом по ул. Лазоревая, 338Б, откуда, предположительно, и осуществлялся сброс краски в канализацию.

- При визуальном осмотре было зафиксировано наличие остатков лакокрасочных веществ красного цвета на и постройках, расположенных на территории, - сообщили в «Концессиях». - Предположительно, здесь ведется предпринимательская деятельность: по периметру складированы пластиковые цистерны.





Представители «Концессий водоснабжения» обратились в правоохранительные органы для обеспечения доступа на территорию. В адрес Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора направлено письмо с просьбой инициировать проверку объекта.





Напомним, что ранее слив нефтепродуктов в городскую канализацию привел к чудовищной трагедии. В начале июля на КНС-4 в Волгограде прогремел взрыв, погибли пять человек. Тогда в стоках было обнаружено большой объем сточных масс с явным признаком химических веществ, которых в бытовой канализации быть не должно.

После случившегося глава региона поставил задачу проверить все коммерческие предприятия на территории Волгограда, которые пользуются канализационными стоками, на предмет по выполнению обязанности очистки стоков.

Фото, видео: Концессии водоснабжения

