



25 сентября в посёлке Ильевка Калачёвского района Волгоградской области произошло ДТП с участием иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102», легковой автомобиль на ул. Кирова нарушил правила дорожного движения и протаранил пункт выдачи Ozon.

- В 22:20 водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и совершила наезд на препятствие (здание), — рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, женщина, находившаяся за рулём, влетела в дом, сдавая назад – именно эта часть автомобиля получила наибольшие повреждения. Из-за столкновения частично обрушился фасад кирпичного здания.

Отметим, по информации правоохранительных органов, в результате аварии есть пострадавшие. Медицинская помощь потребовалась четырёхлетней пассажирке автомобиля. Девочка была госпитализирована прибывшими на место ДТП медиками.

Фото их архива ИА «Высота 102»