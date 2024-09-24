В Госдуме приняли закон о военной службе подсудимых





Сегодня, 24 сентября, депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе».

Как ранее сообщалось, в период прохождения службы производство по уголовным делам в отношении подсудимых, заключивших контракт с Министерством обороны России, будет приостановлено, а мера пресечения в виде подписки о невыезде, запрете определенных действий, залоге, домашнем аресте, заключении под стражу – отменена.

При этом, освободиться от уголовной ответственности смогут подсудимые при заключении контракта или мобилизации только после получения наград или увольнения с военной службы.

Документу, одобренному депутатами, предстоит получить одобрение сенаторов. После этого он отправится на подпись президента России Владимира Путина.