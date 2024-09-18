Федеральные новости

Госдума в первом чтении приняла законопроект о военной службе подсудимых

Федеральные новости 18.09.2024 15:46
0
18.09.2024 15:46


Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об освобождении от ответственности подсудимых при заключении контракта на военную службу. В случае окончательного принятия законопроекта на этапе судебного производства обвиняемые смогут убывать в зону военных действий в период мобилизации или военного времени, передает V102.RU,

В период прохождения службы производство по уголовным делам в отношении таких граждан будет приостановлено, а мера пресечения в виде подписки о невыезде, запрете определенных действий, залоге, домашнем аресте, заключении под стражу - отменена. 

Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые, заключившие контракт или мобилизованные, смогут только после получения наград или увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени).

Напомним, накануне стало известно об увеличении численности российской армии до 1 500 000 человек. Год назад эта цифра составляла 1,3 миллиона военнослужащих. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
18.09.2024 15:30
Федеральные новости 18.09.2024 15:30
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.09.2024 14:02
Федеральные новости 18.09.2024 14:02
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2024 19:38
Федеральные новости 17.09.2024 19:38
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2024 15:04
Федеральные новости 17.09.2024 15:04
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2024 14:57
Федеральные новости 17.09.2024 14:57
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.09.2024 08:50
Федеральные новости 17.09.2024 08:50
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2024 20:53
Федеральные новости 16.09.2024 20:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2024 15:01
Федеральные новости 16.09.2024 15:01
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.09.2024 14:46
Федеральные новости 16.09.2024 14:46
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.09.2024 14:53
Федеральные новости 13.09.2024 14:53
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
12.09.2024 17:16
Федеральные новости 12.09.2024 17:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
10.09.2024 15:06
Федеральные новости 10.09.2024 15:06
Комментарии 0

0
Далее
Федеральные новости
10.09.2024 07:49
Федеральные новости 10.09.2024 07:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
08.09.2024 19:37
Федеральные новости 08.09.2024 19:37
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
05.09.2024 10:56
Федеральные новости 05.09.2024 10:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:32
Следователи просят опознать утопленника, найденного на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
16:30
С волгоградца взыскали 30 тыс. за упущенную выгоду МУП «Метроэлектротранс»Смотреть фотографии
16:25
Волгоградец до смерти забил друга из-за оскорблений экс-пассииСмотреть фотографии
16:03
Бастрыкин взял на карандаш стройку в элитном поселке под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:53
Стали известны детали расследования дела о гибели в ДТП 16-летней девочки из УрюпинскаСмотреть фотографии
15:50
«Нет врачей»: в Котово упавшую в обморок беременную отправили из ЦРБ в частную клиникуСмотреть фотографии
15:46
Госдума в первом чтении приняла законопроект о военной службе подсудимыхСмотреть фотографии
15:30
Реестр электронных повесток заработал в России в тестовом режимеСмотреть фотографии
15:28
Сады Придонья стали выпускать соломкуСмотреть фотографии
14:02
А в Волгограде тишина. Электросамокатчков притормозили еще в одном саратовском городеСмотреть фотографии
13:43
В Волжском майор полиции потушил автомобиль, в котором играли детиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:35
На «Красном Октябре» отметили 50-летие электросталеплавильного цеха № 3Смотреть фотографии
13:17
«Было тревожно»: миллиардер Михаил Грачев в Курске попал под атаку БПЛАСмотреть фотографииCмотреть видео
13:05
Подросток умер в Волгоградской области после падения с лестницыСмотреть фотографии
12:45
В Волгоградской области открыли движение по мосту через реку ЧернуюСмотреть фотографии
12:23
В Волгограде кража велосипеда у учителя-инвалида попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Удар по майнингу и «серым» автомойкам: новую систему тарифов на электричество вводят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:48
Волгоградские врачи вернули красоту пациентке с редчайшей кожной болезньюСмотреть фотографии
11:45
«Почему» и «доколе»: волгоградский эксперт ответил на семь вопросов о проверке в сфере ЖКХСмотреть фотографии
11:37
Под Волгоградом столкнулись три автомобиля: четверо раненыхСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде УК нарвалась на крупный штраф за зловонные подвалыСмотреть фотографии
10:53
ИКВО проверит подписи десяти избирателейСмотреть фотографии
10:18
«Царицынская опера» открывает новый театральный сезон «Евгением Онегиным»Смотреть фотографии
09:38
В Волгограде на руинах кинотеатра «Юбилейный» возведут новые опорыСмотреть фотографии
09:00
Север Волгограда на Первой продольной заблокировало утреннее ДТПСмотреть фотографии
08:54
В ЖК «Комарово» в Волгограде полыхала лесопосадкаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:50
Давка и огромные очереди: в Волгограде Родниковая долина оказалась в транспортной блокадеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:20
Волгоградцев призвали не покупать лук с нитратами от «Чиполлино»Смотреть фотографии
06:20
Пенсионерка и мама модели из Волгограда попали в кредитную кабалуСмотреть фотографии
22:02
В Волгограде с директора «Верного выбора» взыскали 7,4 млн рублей за автоподставыСмотреть фотографии
 