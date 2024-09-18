Госдума в первом чтении приняла законопроект о военной службе подсудимых





Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об освобождении от ответственности подсудимых при заключении контракта на военную службу. В случае окончательного принятия законопроекта на этапе судебного производства обвиняемые смогут убывать в зону военных действий в период мобилизации или военного времени, передает V102.RU,

В период прохождения службы производство по уголовным делам в отношении таких граждан будет приостановлено, а мера пресечения в виде подписки о невыезде, запрете определенных действий, залоге, домашнем аресте, заключении под стражу - отменена.

Полностью освободиться от уголовной ответственности подсудимые, заключившие контракт или мобилизованные, смогут только после получения наград или увольнения с военной службы (по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием периода мобилизации, отменой военного положения или истечением военного времени).

Напомним, накануне стало известно об увеличении численности российской армии до 1 500 000 человек. Год назад эта цифра составляла 1,3 миллиона военнослужащих.