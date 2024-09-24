«Ротор» 24 сентября проведет первый матч в Кубке России в Ульяновске





Волгоградский «Ротор» сегодня, 24 сентября, начнет выступление в Кубке России сезона 24-25 на выезде против ульяновской «Волги» в рамках четвертого раунда Пути регионов. Начало матча в 19-30 ч. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале «Матч ТВ», сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» сегодня, 24 сентября, начнет выступление в Кубке России сезона 24-25 на выезде против ульяновской «Волги» в рамках четвертого раунда Пути регионов. Начало матча в 19-30 ч. Прямая трансляция игры будет доступна на телеканале «Матч ТВ», сообщает V102.RU.

Предстоящий соперник сине-голубых выступает на данный момент в группе «Серебро» Второй лиги. Подопечные волгоградского специалиста, воспитанника местного футбола и бывшего футболиста «Ротора» Михаила Белова после десяти туров в чемпионате имеют 15 очков в активе и занимают шестое место. При этом в последних трех поединках желто-черные не знают побед. Ульяновцы уступили столичной «Родине-2» в Москве (0:2) и сыграли вничью дома с «Торпедо» из Миасса (1:1) и на выезде с брянским «Динамо» (0:0). В Кубке страны «Волга» прошла две стадии, победив в гостях тольяттинскую «Ладу» (2:0) и разгромив в родных стенах кировское «Динамо» (7:0). Предстоящий соперник сине-голубых выступает на данный момент в группе «Серебро» Второй лиги. Подопечные волгоградского специалиста, воспитанника местного футбола и бывшего футболиста «Ротора» Михаила Белова после десяти туров в чемпионате имеют 15 очков в активе и занимают шестое место. При этом в последних трех поединках желто-черные не знают побед. Ульяновцы уступили столичной «Родине-2» в Москве (0:2) и сыграли вничью дома с «Торпедо» из Миасса (1:1) и на выезде с брянским «Динамо» (0:0). В Кубке страны «Волга» прошла две стадии, победив в гостях тольяттинскую «Ладу» (2:0) и разгромив в родных стенах кировское «Динамо» (7:0).

Отметим, что в составе ульяновского коллектива выступает Валерий Чупин, внук легендарного футболиста «Ротора» Валерия Чупина, который выступал за волгоградцев во времена СССР. Кроме того, в летнее межсезонье в стан желто-черных перебрался экс-нападающий «Ротора» Роман Минаев, игравший за сине-голубых в сезоне 21-22 в Первой лиге. Отметим, что в составе ульяновского коллектива выступает Валерий Чупин, внук легендарного футболиста «Ротора» Валерия Чупина, который выступал за волгоградцев во времена СССР. Кроме того, в летнее межсезонье в стан желто-черных перебрался экс-нападающий «Ротора» Роман Минаев, игравший за сине-голубых в сезоне 21-22 в Первой лиге.

Команда Дениса Бояринцева подходит к кубковому противостоянию с пятиматчевой безвыигрышной серией. В последнем туре чемпионата на «Волгоград Арене» «Ротор» потерпел обидное поражение от новороссийского «Черноморца» со счетом 1:2. По ходу матча травму получил один из лидеров волгоградского коллектива Дмитрий Прищепа, покинувший поле в первом тайме. На пресс-конференции после игры Бояринцев заявил, что в поединке с «Волгой» даст шанс проявить себя футболистам, получающим не так много игрового времени в Первой лиге.

- Я хочу всем ребятам дать возможность проявить себя, однозначно, кто мало времени получает. Пусть выходят, доказывают. Ульяновская «Волга» неплохая команда, ставит большие задачи, поэтому игра будет непростая. В любом случае постараюсь задействовать всех ребят, кто больше выходил на замену. Пожалуйста, в режиме конкуренции, я говорю, что вы все для меня одинаковые. Кто будет сильнее, тот будет играть потом домашний матч с «Аланией», — рассказал специалист после встречи 20 сентября.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ротор» в Кубке России дошел до пятого раунда, в котором на выезде уступил «Динамо» из Владивостока (0:1). Уже сегодня в случае победы волгоградцы повторят данный результат. Напомним, что в прошлом сезоне «Ротор» в Кубке России дошел до пятого раунда, в котором на выезде уступил «Динамо» из Владивостока (0:1). Уже сегодня в случае победы волгоградцы повторят данный результат.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: СК «Ротор» vk.com



