Федеральные новости

Володин: Волгоград примет международный форум по сохранению исторической памяти

Федеральные новости 23.09.2024 16:09
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23.09.2024 16:09


В апреле 2025 года Волгоград примет международный форум, посвященный сохранению исторической памяти. Об этом сегодня, 23 сентября, после заседания Совета ПС СБР в Могилеве заявил председатель ГД Вячеслав Володин. Форум будет проходить под эгидой Парламентского Собрания Союза Беларуси и России. 

Как пояснили в пресс-службе Госдумы РФ, с инициативой проведения форума по сохранению исторической памяти в Волгограде озвучил председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

– Для Парламентского Собрания одним из ключевых приоритетов является сохранение исторической памяти и ее защита от переписывания, посягательства. У нас война прошла через каждую семью, 27 млн человек погибли, защищая нашу страну, спасая мир от фашизма, – подчеркнул Вячеслав Володин. – Наша задача – сделать все, чтобы сохранить о них память, передать ее другим поколениям и рассказать правду о той войне, о победе, о подвигах, о безымянных героях.

По словам Володина, сегодня на Украине фашизм вновь не без помощи Запада поднял голову, одновременно ЕС и США пытаются приписать себе победу в ВОВ.

– Сохранить историческую память, защитить ее – это наша общая задача. И сегодня это особенно актуально в условиях современных вызовов и угроз, которые ставит перед нами мир, – в свою очередь сказал глава Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игорь Сергеенко.

 

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