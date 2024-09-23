На политическом фронте без перемен: Александр Блошкин сохранит кресло спикера облдумы





Президиум регионального политсовета «Единая Россия» тайным голосованием определил кандидатуру Александра Блошкина для избрания на должность председателя волгоградского регпарламента. Об этом сообщили V102.RU в волгоградском реготделении «ЕР». Президиум регионального политсовета «Единая Россия» тайным голосованием определил кандидатуру Александра Блошкина для избрания на должность председателя волгоградского регпарламента. Об этом сообщили V102.RU в волгоградском реготделении «ЕР».

Не ожидается никаких перестановок и на посту руководителя фракции «Единой России» в областной думе. Как и прежде, ее с большей долей вероятности, учитывая, что подавляющее большинство депутатов представляют партию власти, будет возглавлять все тот же Михаил Струк – соответствующее решение принял президиум политсовета. Не ожидается никаких перестановок и на посту руководителя фракции «Единой России» в областной думе. Как и прежде, ее с большей долей вероятности, учитывая, что подавляющее большинство депутатов представляют партию власти, будет возглавлять все тот же Михаил Струк – соответствующее решение принял президиум политсовета.

Кроме того, партийцы рекомендовали свежеизбранного депутата регионального парламента Сергея Горнякова в сенаторы РФ от представителя областной думы. Напомним, Сергей Горняков вместе с Николаем Семисотовым уже отработали 5-летний срок в Совете Федерации РФ, который закончился с окончанием полномочий Андрея Бочарова. При этом высокий шанс сохранить свое кресло есть и у Николая Семисотова. Он уже был включен в списки кандидатов в сенаторы от тогда еще претендента на должность главы региона Андрея Бочарова наряду с директором Волгоградского медколледжа Галиной Генераловой и гендиректором СП «Донское» Александром Колесниченко. Кроме того, партийцы рекомендовали свежеизбранного депутата регионального парламента Сергея Горнякова в сенаторы РФ от представителя областной думы. Напомним, Сергей Горняков вместе с Николаем Семисотовым уже отработали 5-летний срок в Совете Федерации РФ, который закончился с окончанием полномочий Андрея Бочарова. При этом высокий шанс сохранить свое кресло есть и у Николая Семисотова. Он уже был включен в списки кандидатов в сенаторы от тогда еще претендента на должность главы региона Андрея Бочарова наряду с директором Волгоградского медколледжа Галиной Генераловой и гендиректором СП «Донское» Александром Колесниченко.

Окончательное решение по кандидатуре сенатора от администрации региона Андрей Бочаров еще не озвучил, но можно предположить, что и Николай Семисотов, как и Сергей Горняков, вновь будет наделен полномочиями сенатора от администрации Волгоградской области. Окончательное решение по кандидатуре сенатора от администрации региона Андрей Бочаров еще не озвучил, но можно предположить, что и Николай Семисотов, как и Сергей Горняков, вновь будет наделен полномочиями сенатора от администрации Волгоградской области.

Таким образом, Николай Семисотов и Сергей Горняков снова отправятся в Москву представлять интересы Волгоградской области. А эксперты и политологи могут лишний раз констатировать, что в политической жизни региона все стабильно и нет места переменам. Таким образом, Николай Семисотов и Сергей Горняков снова отправятся в Москву представлять интересы Волгоградской области. А эксперты и политологи могут лишний раз констатировать, что в политической жизни региона все стабильно и нет места переменам.

Напомним , по итогам прошедших в регионе выборов в областной думе появились лишь 12 новичков. Остальные депутаты переизбрались в очередной раз, при этом многие из них служат избирателям уже не первый созыв.

Фото V102.RU (архив)