



В волгоградском облизбиркоме накануне, 16 сентября, произвели последние процедуры, определяющие окончательный состав нового созыва Волгоградской областной думы. В ИКВО, сообщает V102.RU, приняли несколько постановлений о передаче вакантных мандатов из списка единого избирательного округа четырем партийцам. В волгоградском облизбиркоме накануне, 16 сентября, произвели последние процедуры, определяющие окончательный состав нового созыва Волгоградской областной думы. В ИКВО, сообщает V102.RU, приняли несколько постановлений о передаче вакантных мандатов из списка единого избирательного округа четырем партийцам.

В частности, от мандата отказалась возглавлявшая региональную группу №14 от партии «Единая Россия» и прошедшая в областную думу заместитель главы администрации Волгограда Анна Кувычко. То же самое сделали и еще два человека, проходившие под номерами 2 и 3 в составе единого избирательного округа по Дзержинскому одномандатному округу №14 Варвара Озерина и Александр Пальчиков. В итоге в очередной раз депутатом Волгоградской областной думы вновь стал Владимир Ефимов, стаж работы которого в регпарламенте исчисляется аж с 2003 года. В частности, от мандата отказалась возглавлявшая региональную группу №14 от партии «Единая Россия» и прошедшая в областную думу заместитель главы администрации Волгограда Анна Кувычко. То же самое сделали и еще два человека, проходившие под номерами 2 и 3 в составе единого избирательного округа по Дзержинскому одномандатному округу №14 Варвара Озерина и Александр Пальчиков. В итоге в очередной раз депутатом Волгоградской областной думы вновь стал Владимир Ефимов, стаж работы которого в регпарламенте исчисляется аж с 2003 года.

Отдал свой мандат нынешнему заместителю губернатора Волгоградской области Зине Мержоевой действующий сенатор от Волгоградской области Николай Семисотов, который по единому избирательному округу от партии «Единая Россия» возглавлял региональную группу №3 (Михайловский одномандатный избирательный округ №3). Отдал свой мандат нынешнему заместителю губернатора Волгоградской области Зине Мержоевой действующий сенатор от Волгоградской области Николай Семисотов, который по единому избирательному округу от партии «Единая Россия» возглавлял региональную группу №3 (Михайловский одномандатный избирательный округ №3).

Не стал менять место главы Волгограда на депутатский мандат и Владимир Марченко. Градоначальник был в списке кандидатов по единому избирательному округу от «ЕР» в региональной группе №15 (Дзержинский одномандатный избирательный округ №15) под номером 1. Но вместо него депутатом областной думы станет Валентина Гречина, которая в данной группе следовала за Марченко под номером 2. Не стал менять место главы Волгограда на депутатский мандат и Владимир Марченко. Градоначальник был в списке кандидатов по единому избирательному округу от «ЕР» в региональной группе №15 (Дзержинский одномандатный избирательный округ №15) под номером 1. Но вместо него депутатом областной думы станет Валентина Гречина, которая в данной группе следовала за Марченко под номером 2.

Произошли перестановки и среди представителей ЛДПР. Нынешний депутат Госдумы Леонид Слуцкий решил сохранить свой пост в нижней палате российского парламента и не представлять интересы избирателей в областной думе. После отказа Слуцкого, который возглавлял избирательное объединение ЛДПР в общеобластной части списка, от мандата он перешел Александру Кузьмину. Произошли перестановки и среди представителей ЛДПР. Нынешний депутат Госдумы Леонид Слуцкий решил сохранить свой пост в нижней палате российского парламента и не представлять интересы избирателей в областной думе. После отказа Слуцкого, который возглавлял избирательное объединение ЛДПР в общеобластной части списка, от мандата он перешел Александру Кузьмину.

В итоге данных перестановок три депутата «старых» созывов вновь оказались в думе, а Зина Мержоева попала в регпарламент впервые. В итоге данных перестановок три депутата «старых» созывов вновь оказались в думе, а Зина Мержоева попала в регпарламент впервые.

Таким образом, после распределения «отказных» мандатов стал известен окончательный список новых-старых депутатов областной думы. Таким образом, после распределения «отказных» мандатов стал известен окончательный список новых-старых депутатов областной думы.

Смотрим, кто прошел.

Итак, ЛДПР в регпарламенте будут представлять два депутата – Алексей Логинов и Александр Кузьмин. Итак, ЛДПР в регпарламенте будут представлять два депутата –

От «Справедливой России – патриоты - за правду» в областную думу прошел один депутат – это все тот же Дмитрий Калашников. От «Справедливой России – патриоты - за правду» в областную думу прошел один депутат – это все тот же

По партийным спискам от партии «Единая Россия» избрались в думу Анна Ганцева, Сергей Четвериков, Александр Коротков, Валентина Гречина, Зина Мержоева, Сергей Горняков, Александр Блошкин, Наталья Семенова, Владимир Шкарин, Владимир Ефимов и Надежда Кулешова. В этой группе лишь три новичка - Анна Ганцева, руководитель филиала организации «Защитники отечества», Зина Мержоева и Александр Коротков, ректор ВГСПУ. Интересно, что в областную думу возвращается Сергей Горняков, который вместе с Николаем Семисотовым трудился в Совете Федерации РФ. По партийным спискам от партии «Единая Россия» избрались в думуВ этой группе лишь три новичка -, руководитель филиала организации «Защитники отечества»,и Александр Коротков, ректор ВГСПУ. Интересно, что в областную думу возвращается, который вместе с Николаем Семисотовым трудился в Совете Федерации РФ.







По одномандатным округам от этой же партии «Единая Россия» в регпарламент избрались Дмитрий Пополитов, Юрий Марамыгин, Александр Шевченко, Иван Самохин, Татьяна Распутина, Дмитрий Крикунов, Сергей Булгаков, Михаил Струк, Лариса Гордиенко, Дмитрий Григоров, Мария Аплеталина, Игорь Романов, Александр Нелепин, Андрей Таев, Ирина Соловьева, Руслан Шарифов, Станислав Коротков и Игорь Воробьев. Часть этих депутатов заседает в регпарламенте уже не первый срок, но есть и новички. Например, урюпинский атаман Пополитов, бывший глава Жирновского района Александр Шевченко, один из руководителей компании «Сады Придонья» Иван Самохин, глава Тракторозаводского района Игорь Романов и депутат Волжской гордумы Дмитрий Григоров. Есть среди новых депутатов облдумы и представители СВО-сообщества. Это вдова Героя России Мария Аплеталина, а также бывшие участники специальной военной операции Игорь Воробьев, депутат Волгоградской гордумы, и Александр Нелепин.

КПРФ в областной думе будут представлять четыре депутата: это прошедшие по партийным спискам Олег Дмитриев, который к тому же был экс-кандидатов в губернатора Волгоградской области, Валерий Могильный, депутат облдумы со стажем, Денис Усков, директор одной из школ Среднеахтубинского района, а также нынешний руководитель Сталинградского обкома Тамара Головачева. Последняя избралась в думу по Центральному одномандатному избирательному округу №16. КПРФ в областной думе будут представлять четыре депутата: это прошедшие по партийным спискамкоторый к тому же был экс-кандидатов в губернатора Волгоградской области,, депутат облдумы со стажем,директор одной из школ Среднеахтубинского района, а также нынешний руководитель Сталинградского обкомаПоследняя избралась в думу по Центральному одномандатному избирательному округу №16.

Еще две партии в регпарламенте будут представлять по одному депутату. Продолжит свою работу в областной думе Евгений Кареликов от партии пенсионеров. А от партии «Новые люди», которая впервые прошла в регпарламент, мандат получит бизнесмен Самвел Аветисян. Интересно, что ранее Аветисян избирался в областную думу от «Справедливой России». Еще две партии в регпарламенте будут представлять по одному депутату. Продолжит свою работу в областной думеот партии пенсионеров. А от партии «Новые люди», которая впервые прошла в регпарламент, мандат получит бизнесмен. Интересно, что ранее Аветисян избирался в областную думу от «Справедливой России».

Таким образом, всего областную думу будут представлять 38 депутатов, подавляющее большинство которых - от «Единой России». Уже в ближайшее время народные избранники соберутся на свое первое заседание и будут делить портфели – выберут спикера, его замов, а также руководителей и замов комитетов. Таким образом, всего областную думу будут представлять 38 депутатов, подавляющее большинство которых - от «Единой России». Уже в ближайшее время народные избранники соберутся на свое первое заседание и будут делить портфели – выберут спикера, его замов, а также руководителей и замов комитетов.



