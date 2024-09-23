В Волгограде СК России раскрыл деятельность подпольных казино





В Волгограде следователи завершили изучение обстоятельств деятельности преступного сообщества. Как сообщает ИА «Высота 102», предприимчивые граждане организовали деятельность сети подпольных казино на территории Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов. Для отвода глаз злачные места работали под видом клубов спортивных настольных игр.

— Для осуществления преступного замысла организаторами и участниками сообщества разработано программное обеспечение для проведения азартных игр. Покупка игровой валюты, выплата выигрышей, а также вывод прибыли осуществлялся с использованием электронных кошельков, оформленных на сторонних лиц, — рассказали журналистам СК России по Волгоградской области.

По информации правоохранителей, главари преступного сообщества держали связь через мессенджеры. Также в электронном виде происходило распределение и доходов от преступной деятельности группировки.

В общей сложности к содержанию казино были причастны 25 рядовых членов и 9 организаторов. Ранее 15 человек уже были осуждены. Ещё восемь человек ожидают вердикта. Трое находятся в розыске.

Отметим, волгоградские следователи завершили сбор доказательств в отношении девяти фигурантов. Специалисты подготовили 50 экспертиз и исследований. На территории в том числе и других регионов было изъято порядка 80 единиц игрового оборудования. Им инкриминируется организация и проведение азартных игр, а также организация преступного сообщества.

Фото из архива ИА «Высота 102»