Происшествия

Волгоградец из-за гнилых труб едва не сварился в квартире

Происшествия 21.09.2024 19:19
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21.09.2024 19:19


19 сентября в Кировском районе Волгограда коммунальная авария едва не стала причиной гибели 73-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, волгоградец практически весь обварился в собственной квартире.

Трагедия произошла в многоквартирном доме № 188 на ул. ул. Турбинной. Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали у мужчины термический ожог всего тела.

Отметим, по предварительной информации, причиной произошедшего стал прорыв в квартире трубы горячего водоснабжения.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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