Волгоградец из-за гнилых труб едва не сварился в квартире





19 сентября в Кировском районе Волгограда коммунальная авария едва не стала причиной гибели 73-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, волгоградец практически весь обварился в собственной квартире.

Трагедия произошла в многоквартирном доме № 188 на ул. ул. Турбинной. Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали у мужчины термический ожог всего тела.

Отметим, по предварительной информации, причиной произошедшего стал прорыв в квартире трубы горячего водоснабжения.

Фото из архива ИА «Высота 102»