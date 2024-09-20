Расследования

МВД: автокатастрофа с погибшими произошла под Волгоградом из-за рокового обгона

Расследования 20.09.2024 10:34
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20.09.2024 10:34




Стали известны подробности гибели двоих человек в ДТП в Калачевском районе, которое случилось 19 сентября. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, ВАЗ-21140, двигавшийся со стороны поселка Заря в сторону Береславки, совершал обгон впереди идущего автомобиля  на 24 км. автодороги «Червленое-Калач-на-Дону».
Однако маневр оказался смертельным. 30-летний водитель ВАЗ-21140, выехавшего на встречную полосу при обгоне, не справился с управлением. Автомобиль слетел с моста в оросительный канал.
Водитель погиб на месте. Его пассажир скончался в карете скорой помощи по прибытии в медучреждение.  
Напомним, смертельное ДТП случилось накануне в 19-22 ч. Машина слетела с моста и рухнула, перевернувшись, в водоем. 
Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области

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