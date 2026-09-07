



Геомагнитные колебания невозможно увидеть глазом, но их прекрасно ощущают метеозависимые люди. Ухудшение самочувствия для них в такие дни неизбежно.



По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, сегодня, 7 сентября, ожидаются небольшие колебания магнитного поля. Утром и вечером будут самые пиковые значения - в пределах от 3 до 4 баллов, а в обеденное время Кр-индекс упадёт до 2.



Завтра, 8 сентября, прогнозируются более ощутимые колебания магнитосферы. Кр-индекс возрастёт до 4-5 баллов.