Происшествия

Под Волгоградом легковушка слетела с моста: погибли двое

Происшествия 20.09.2024 08:46
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20.09.2024 08:46

В Волгоградской области накануне два человека погибли в ДТП. Как сообщает V102.RU со ссылкой на отделение Госавтоинспекции ОМВД по Калачевскому району, происшествие случилось в 19-20 ч. на 24 км. автодороги «Червленое-Калач-на-Дону».

– 30-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21140 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу дороги,  предназначенную для встречного движения, и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир погибли, – сообщили в полиции. 

По свидетельству очевидцев, смертельная авария произошла на мосту через неглубокую речку. Водитель и пассажир не могли утонуть на мелководье, однако, вероятно, они скончались от полученных травм. 

Фото ОМВД по Калачевскому району

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