Под Волгоградом легковушка слетела с моста: погибли двое

В Волгоградской области накануне два человека погибли в ДТП. Как сообщает V102.RU со ссылкой на отделение Госавтоинспекции ОМВД по Калачевскому району, происшествие случилось в 19-20 ч. на 24 км. автодороги «Червленое-Калач-на-Дону».

– 30-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21140 не справился с рулевым управлением, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и опрокинулся в кювет. В результате ДТП водитель и пассажир погибли, – сообщили в полиции.

По свидетельству очевидцев, смертельная авария произошла на мосту через неглубокую речку. Водитель и пассажир не могли утонуть на мелководье, однако, вероятно, они скончались от полученных травм.

Фото ОМВД по Калачевскому району

