

Больше недели волгоградцы обеспокоены отсутствием популярных марок бензина на автозаправках. Чтобы заправить свой автомобиль многие вынуждены часами простаивать в очередях, без всякой гарантии успеха. Вереницы машин штурмуют АЗС и днём, и ночью. Везёт не всем - даже обладатели топливных карт порой жалуются, что отпуск топлива осуществляется исключительно спецслужбам.



Комитет промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса заявляет, что ситуация с топливом остаётся непростой, но принятые федеральными и региональными властями меры при участии топливных компаний дают результат. Топливные компании завершили корректировку логистики и ожидается, что в ближайшее время поступление топлива в регион будет налаживаться по новым каналам поставок.



А пока утро понедельника для автовладельцам началось с забот о том, на каких заправках топливо есть, а очередь активно продвигается.