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Общество

Аграриям из Волгоградской области вручены государственные награды

Общество 07.09.2026 06:16
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07.09.2026 06:16



Президент РФ Владимир Путин 3 сентября подписал Указ о награждении государственными наградами. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

В списке награждаемых есть специалисты сферы сельского хозяйства Волгоградской области. Так, звания "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ" удостоены директор АО "Агрофирма Раздолье" Анатолий Боровой и глава КФХ Григорий Мелихов.

Медаль "За труды по сельскому хозяйству" полагается директору ООО "Виктория" Михаилу Лемякину, заместителю директора АО "Аксайское" Виктору Лёвкину, заместителю гендиректора по животноводству ООО "Сельскохозяйственное предприятие "Донское" Николаю Харыбину, главному инженеру крестьянского хозяйства Колесниченко Александра Борисовича Александру Тарасенко.


 

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