



В Волгограде и области уже более шести часов действует режим беспилотной опасности. Сигнал тревоги был объявлен в 23:14 6 сентября 2026 года и по состоянию на 05:30 не снят.

Жителям региона предписано находиться в безопасном месте. Рекомендуется выбрать комнату без окон — санузел, коридор без окон или кладовку, — сесть на пол между двумя капитальными стенами и не подходить к окнам. Пользоваться лифтом запрещено. Покидать безопасное место следует только после официальной отмены режима.

В случае необходимости экстренные службы доступны по номеру 112. О снятии режима угрозы будет сообщено дополнительно.

Отметим, что аэропорт работает в штатном режиме. Росавиация не накладывала ограничений на работу воздушной гавани. Отправка и прием рейсов ожидаются по расписанию.