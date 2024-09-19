Волгоградский суд годом колонии наказал водителя из Дагестана за смерть человека

В Волгоградской области Дубовский районный суд огласил приговор по уголовному делу о смертельном ДТП на трассе Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград». На скамье подсудимых, сообщает ИА «Высота 102», предстал 24-летний житель Дагестана, по вине которого погиб человек.

– Судом установлено, что вечером 14 апреля 2024 года фигурант уголовного дела, направляясь в сторону Саратова на Hyundai Solaris, в нарушение правил дорожного движения выехал на встречную полосу, где поочерёдно столкнулся с автомобилями DAF и LADA Vesta. В результате погиб 42-летний водитель LADA Vesta, – сообщила 19 сентября официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. –Вину в инкриминируемом деянии мужчина полностью признал.

По итогам рассмотрения уголовного дела житель Дагестана признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Суд приговорил его к году и 10 месяцам в колонии-поселении. После освобождения на протяжении двух лет он также не сможет управлять транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке