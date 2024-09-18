Транспорт

В Волгограде по-тихому исчезла остановка «Дворец спорта»

Транспорт 18.09.2024 19:15
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18.09.2024 19:15


Сегодня, 18 сентября, жители Волгограда с удивлением для себя обнаружили «исчезновение» остановки общественного транспорта «Дворец спорта», расположенной в северном направлении. Как сообщили V102.RU читатели, пассажиры не смогли выйти на остановочном пункте из-за проводимых работ в рамках реконструкции лини скоростного трамвая. 

– Водитель сообщил нам, что остановку по-тихому временно отменили, все перекопано – мол, там не остановиться. В итоге мы проехали мимо. Троллейбусы идут в депо. Почему не оповестили жителей города об этом, останется, видимо, загадкой теперь, - поделились читатели информагентства. 

В телефоном разговоре с корреспондентом информагентства в городском центре перевозок подтвердили – временно остановка на Дворце спорта действительно недоступна для транспорта. 

- Остановка в сторону ТЗР сейчас временно закрыта в связи с ремонтом трамвайных путей. Сроки окончания работ и открытие остановки пока что неизвестны, - пояснили в МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками». 

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