В Волгограде по-тихому исчезла остановка «Дворец спорта»





Сегодня, 18 сентября, жители Волгограда с удивлением для себя обнаружили «исчезновение» остановки общественного транспорта «Дворец спорта», расположенной в северном направлении. Как сообщили V102.RU читатели, пассажиры не смогли выйти на остановочном пункте из-за проводимых работ в рамках реконструкции лини скоростного трамвая.

– Водитель сообщил нам, что остановку по-тихому временно отменили, все перекопано – мол, там не остановиться. В итоге мы проехали мимо. Троллейбусы идут в депо. Почему не оповестили жителей города об этом, останется, видимо, загадкой теперь, - поделились читатели информагентства.

В телефоном разговоре с корреспондентом информагентства в городском центре перевозок подтвердили – временно остановка на Дворце спорта действительно недоступна для транспорта.

- Остановка в сторону ТЗР сейчас временно закрыта в связи с ремонтом трамвайных путей. Сроки окончания работ и открытие остановки пока что неизвестны, - пояснили в МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками».