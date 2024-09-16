Владимир Путин увеличил штат ВС РФ до 1,5 млн военнослужащих

Президент России Владимир Путин своим указом от 16 сентября увеличил штатную численность российских войск, сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный документ.

— В соответствии со ст. 4 ФЗ от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» постановляю: установить штатную численность ВС РФ в количестве 2 389 130 единиц, в том числе 1 500 000 военнослужащих, — гласит текст указа.

Уточняется, что российское правительство должно предусмотреть выделение Минобороны средства из федеральной казны. Новые положения вступают в силу с 1 декабря 2024 года.

Напомним, предыдущий указ главы государства от 1 декабря 2023 года № 915 «Об установлении штатной численности Вооруженных Сил Российской Федерации» предусматривал увеличение штатной численности войск увеличена на 169 372 тысяч человек, или на 8,3% — с 2 039 758 до 2 209 130 человек. Численность военнослужащих выросла на 14,7% — с 1 150 628 до 1 320 000 человек.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»