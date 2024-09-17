



17 сентября в Ливане из-за массовой кибератаки, приписываемой Израилю, произошла детонация устройств связи. В результате случившегося пострадали тысячи владельцев пейджеров. Как сообщает ИА «Высота 102», После этого инцидента многие россияне стали опасаться взлома спецслужбами или хакерами-одиночками своих смартфонов и современной носимой электроники. Насколько эти страхи оправданы, журналистам «Парламентской газеты» рассказал эксперт Эльдар Муртазин.

По словам специалиста, атака на устаревшие пейджеры стала возможной из-за их уязвимости. Гаджеты были оснащены аккумуляторами малой ёмкости и не поддерживали быструю зарядку, из-за чего производитель не оснащал устройства контроллерами, которые бы отслеживали температуру и, при необходимости, корректировали режим работы устройств.

В результате этим и воспользовались неизвестные, перегрузив тысячи пейджеров настолько, что от перегрева начали в них взрываться аккумуляторы.

- Если у пейджеров емкость батареи максимум 500-600 миллиампер в час, то у современных смартфонов уже четыре-пять тысяч. Перегрев у них сильнее, поэтому производители знают об этом и встраивают в свои системы те или иные предохранители, отключить которые дистанционно невозможно. При этом нельзя сказать, что это начали делать вот только что - этим технологиям уже лет шесть-семь как минимум. Так что взломать современные устройства дистанционно можно, а вот подорвать - нет, — подчеркнул интернет-аналитик Эльдар Муртазин.

Эксперт также отметил, что не стоит бояться россиянам и других гаджетов: все современные устройства оснащены специальными компонентами, которые на аппаратном уровне следят за параметрами работы аккумулятора, защищая устройство от перегрева и потенциальной детонации.