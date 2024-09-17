Экология

Первые 600 метров русла реки Медведица полностью расчистили от ила и мусора

Экология 17.09.2024 18:03
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17.09.2024 18:03


В Волгоградской области расчищен первый 600-метровый участок русла реки Медведица около села Орехово в Даниловском районе, сообщили V102.RU в облкомприроды.

С помощью земснаряда со дна подняты около 30 тысяч кубометров отложений. Продолжаются работы еще на 4 участках русла в Даниловском, Кумылженском, Серафимовичском районах и Михайловке. Они ведутся одновременно и должны завершиться к концу 2024 года. Там подняты уже 120 тысяч куб.м. донных отложений.


Работы ведутся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Расчистка 15-километрового участка Медведицы — первый этап проекта по восстановлению проточности одного из важнейших притоков Дона. Планируется расчистка еще трех участков длиной в 15 км. Проект разработан и рекомендован Росводресурсами и Бассейновым Советом Нижневолжского бассейнового округа к включению в новый федпроект «Вода России» разрабатываемого сегодня нацпроекта «Экологическое благополучие».

Фото: администрации Волгоградской области

Материал подготовлен в рамках проекта «Здоровая экология – привлекательный регион»

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