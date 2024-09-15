Спорт

Футболистки «Ротора» разгромили соперниц из «Спартака» - 5:2

Спорт 15.09.2024 14:20
0
15.09.2024 14:20


Футболистки СШ «Ротор» возрастной категории до 21 года накануне, 14 сентября, на волгоградском стадионе «Зенит» разгромили брянский «Спартак» со счетом 5:2 в девятом туре Первой лиги (зона «Центр»), сообщает V102.RU.
Перед очной встречей красно-белые опережали сине-голубых на три очка, поэтому вчерашний поединок имел очень большое турнирное значение. При поддержке родных трибун волгоградки в первом тайме нанесли несколько опасных ударов, но до определенного времени это не приносило результата. Однако перед самым перерывом хозяйки превратили свою игровую инициативу в долгожданные забитые голы. Сначала на 43-й минуте Виолетта Кахраманзаде хладнокровно реализовала выход один на один с голкипером, а почти сразу же после этого Дарья Епихина дальним ударом из-за пределов штрафной удвоила преимущество. На перерыв «Ротор» ушел, лидируя со счетом 2:0.
После отдыха подопечные Владислава Карповича не собирались останавливаться на достигнутом. На 52-й минуте Дарина Бирюкова разобралась с обороной соперниц и с правого края отравила мяч в сетку ворот. Вскоре игроки «Ротора» разыграли угловой, по итогам которого Бирюкова оперативно оформила дубль. Даже после обилия забитых голов сине-голубые продолжали давить. При этом в концовке футболисткам «Спартака» также удалось отличиться. Брянские спортсменки забили два мяча подряд, сократив отставание. Но на 90-й минуте Милана Мамбетова голевым действием установила окончательный результат в пользу «Ротора» — 5:2.
Таким образом, волгоградская команда после четвертой победы в нынешнем сезоне Первой лиги имеет в активе 12 очков и идет в лидирующей группе чемпионата.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: Спортивная школа «Ротор» / vk.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
15.09.2024 11:19
Спорт 15.09.2024 11:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2024 21:56
Спорт 14.09.2024 21:56
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2024 19:27
Спорт 14.09.2024 19:27
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2024 13:19
Спорт 14.09.2024 13:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
14.09.2024 07:37
Спорт 14.09.2024 07:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2024 21:38
Спорт 13.09.2024 21:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
13.09.2024 19:57
Спорт 13.09.2024 19:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.09.2024 21:44
Спорт 12.09.2024 21:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
12.09.2024 08:17
Спорт 12.09.2024 08:17
Комментарии

0
Далее
Спорт
11.09.2024 14:11
Спорт 11.09.2024 14:11
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.09.2024 08:14
Спорт 10.09.2024 08:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.09.2024 20:45
Спорт 09.09.2024 20:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.09.2024 17:47
Спорт 09.09.2024 17:47
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.09.2024 16:23
Спорт 09.09.2024 16:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.09.2024 15:15
Спорт 09.09.2024 15:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:04
В больнице Волгограда извлекли саморез из годовалой девочкиСмотреть фотографии
16:56
Долги 556 клиентов кооператива-банкрота выставили на торги в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:02
Волгоградцы затеяли революцию. Коммунальную и в отдельно взятом МКДСмотреть фотографии
15:09
Младенцы Угурь и Шкрона родились в августе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:20
Футболистки «Ротора» разгромили соперниц из «Спартака» - 5:2Смотреть фотографии
12:46
V102.RU: вице-мэр Волгограда Тепшинов опроверг информацию о своем арестеСмотреть фотографии
12:02
Скончался экс-глава управления МЧС Волгограда Юрий РатниковСмотреть фотографии
11:19
Ничья с «Ротором» расстроила главного тренера «Сочи»Смотреть фотографии
10:35
Водитель сбежал после смертельного ДТП с велосипедисткой в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:26
Последствия массового ДТП с военным грузовиком под Волгоградом сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:52
Мамаев курган в Волгограде закроют на 5 часов для посетителейСмотреть фотографии
08:25
В хуторе Волгоградской области сгорели 6 коров и 8 овецСмотреть фотографии
08:01
ЦГМС: в Волгоградской области резко похолодает до +5Смотреть фотографии
07:23
ВККС ищет нового председателя арбитражного суда Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:56
Отстояли ничью: «Ротор» сыграл по нулям с «Сочи» на выездеСмотреть фотографии
21:01
Уха из семги, вино и сыр: чем еще кормили и поили на фестивале «Дубовская лоза» под ВолгоградомСмотреть фотографии
20:27
Спасите «ДворНяшек!»: приют с собаками-инвалидами под Волгоградом просит о помощиСмотреть фотографии
19:49
В Котово пожарные отбили огонь от частных домовСмотреть фотографии
19:27
Чемпион мира Арман Адамян провел автограф-сессию на «Динамовской лиге по дзюдо»Смотреть фотографии
18:33
Не срыв, а подход к качеству: власти Волгограда объяснили заминку с обновлением пр. МеталлурговСмотреть фотографии
18:21
Сергей Кириенко и Андрей Бочаров в Волгограде оценили масштаб «Зарницы 2.0»Смотреть фотографии
17:42
Четыре человека пострадали при пожаре в ЖК «Шоколад»Смотреть фотографии
16:31
В Волгограде загорелась квартира в ЖК «Шоколад»Смотреть фотографии
15:50
Безопасность на мосту через Волгу усилят за четверть миллиардаСмотреть фотографии
15:30
Волгоградцев напугали взрывы во время исторической реконструкцииСмотреть фотографии
15:07
Подросток из Волгоградской области скончался после падения с лестницыСмотреть фотографии
14:53
Стали известны подробности гибели мужчины в пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:10
Погибшего на СВО 59-летнего ефрейтора похоронили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:19
«Ротор» вошел в ТОП-10 клубов Восточной Европы по посещаемости матчейСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области в пожаре погиб 61-летний мужчинаСмотреть фотографии
 