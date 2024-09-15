Футболистки «Ротора» разгромили соперниц из «Спартака» - 5:2





Футболистки СШ «Ротор» возрастной категории до 21 года накануне, 14 сентября, на волгоградском стадионе «Зенит» разгромили брянский «Спартак» со счетом 5:2 в девятом туре Первой лиги (зона «Центр»), сообщает V102.RU. Футболистки СШ «Ротор» возрастной категории до 21 года накануне, 14 сентября, на волгоградском стадионе «Зенит» разгромили брянский «Спартак» со счетом 5:2 в девятом туре Первой лиги (зона «Центр»), сообщает V102.RU.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Спортивная школа «Ротор» / vk.com



Перед очной встречей красно-белые опережали сине-голубых на три очка, поэтому вчерашний поединок имел очень большое турнирное значение. При поддержке родных трибун волгоградки в первом тайме нанесли несколько опасных ударов, но до определенного времени это не приносило результата. Однако перед самым перерывом хозяйки превратили свою игровую инициативу в долгожданные забитые голы. Сначала на 43-й минуте Виолетта Кахраманзаде хладнокровно реализовала выход один на один с голкипером, а почти сразу же после этого Дарья Епихина дальним ударом из-за пределов штрафной удвоила преимущество. На перерыв «Ротор» ушел, лидируя со счетом 2:0.После отдыха подопечные Владислава Карповича не собирались останавливаться на достигнутом. На 52-й минуте Дарина Бирюкова разобралась с обороной соперниц и с правого края отравила мяч в сетку ворот. Вскоре игроки «Ротора» разыграли угловой, по итогам которого Бирюкова оперативно оформила дубль. Даже после обилия забитых голов сине-голубые продолжали давить. При этом в концовке футболисткам «Спартака» также удалось отличиться. Брянские спортсменки забили два мяча подряд, сократив отставание. Но на 90-й минуте Милана Мамбетова голевым действием установила окончательный результат в пользу «Ротора» — 5:2.Таким образом, волгоградская команда после четвертой победы в нынешнем сезоне Первой лиги имеет в активе 12 очков и идет в лидирующей группе чемпионата.