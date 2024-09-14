Транспорт

Безопасность на мосту через Волгу усилят за четверть миллиарда

Транспорт 14.09.2024 15:50
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14.09.2024 15:50


Объекты первой очереди мостового перехода через Волгу в Волгограде реконструируют для усиления транспортной безопасности. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области разместил извещение о поиске подрядчика, который должен подготовить проект капремонта моста и выполнить необходимые работы. Стоимость их составила почти 292 миллиона рублей.
Согласно технической документации, в рамках предстоящих работ планируется установить инженерные заградительные сооружения, предусмотреть систему телевизионного наблюдения, приема и передачи информации, а также охранно-пожарной сигнализации, а также восстановить единый пункт управления в подмостовом пространстве.
Подрядчик также должен будет переоборудовать стационарные посты охраны на русловом мосту со стороны Волгограда и на левобережной эстакаде у развязки на хутор Бобры, снабдив охранников средствами досмотра, в том числе арочными металлодетекторами и детекторами паров взрывчатых веществ.
Еще несколько пунктов техзадания касаются устройства  системы по сбору данных об интенсивности и составе транспортных потоков, замены видеокамер, громкоговорителей, мониторов и серверов. В частности, всего на мостовом переходе должны установить 302 камеры видеонаблюдения, 170 рупорных громкоговорителей и 6 видеосерверов.
Заказчик ждет от подрядчика использования материалов и оборудования с учетом импортозамещения, а также применения технических решений с минимальным воздействием на окружающую среду.
Работы по переустройству системы транспортной безопасности на мосту через Волгу должны быть закончены к марту 2025 года.
Справка. В объекты первой очереди мостового перехода через Волгу в Волгограде входят:мост через р.Волгу длиной 1213,4 м; правобережная эстакада длиной 1440,4 м с транспортными развязками на пересечении с улицей им.Рококоссовского и проспектом им.В.И.Ленина; левобережная эстакадная часть длиной 1238,6 м с эстакадными съездами в пос. Бобры;левобережный подход длиной 2,1 км до съезда в г.Краснослободск;
съезд в г.Краснослободск протяженностью 0,86 км с мостом через ерик Верблюд длиной 234 м, а также реконструкция участка автодороги Краснослободск – Средняя Ахтуба длиной 0,49 км.   

Фото V102.RU

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»

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