ГУ МЧС сообщило о локализации крупного пожара на севере Волгограда

ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщило о локализации крупного ландшафтного пожара в Краснооктябрьском районе Волгограда. По информации ведомства, на борьбу со огнем потребовалось боле четырех часов.

– В 13:40 поступило сообщение о возгорании в Краснооктябрьском районе Волгограда. На открытой территории горела сухая растительность. К ликвидации пожара привлекалось 22 человека личного состава и 7 единиц техники. В 17:56 огонь локализован на площади 1,5 га., – сообщили в пресс-службе главного управления.

Ранее, напомним, корреспонденты ИА «Высота 102» сообщали, что огонь под порывами сильного ветра вплотную подошел к десяти участкам СНТ на севере Волгограда. Однако пожарным удалось отстоять имущество волгоградцев.

Смотрите фоторепортаж с места событий.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»