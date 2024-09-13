Происшествия

«Спасибо, что вы у нас есть»: пожарные отбили от огня СНТ на севере Волгограда

Происшествия 13.09.2024 18:07
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13.09.2024 18:07

В Краснооктябрьском районе Волгограда пожарные остановили стену огня,  которая днем 13 сентября вплотную подошла к СНТ в районе Мокрой Мечётки. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», пламенем оказалось уничтожено лишь несколько хозпостроек. Жилищам волгоградцев ничего на данный момент уже не угрожает. 


Напомним, о крупном пожаре на севере Волгограда стало известно во второй половине дня. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в Краснооктябрьском районе загорелась сухая растительность. Не исключено, что причиной пожара мог стать пал сухой травы на одном из участков. 

Работать пожарным пришлось сегодня в осложненных условиях. В Волгограде по-прежнему стоит сухая и жаркая погода. Кроме того, второй день в городе наблюдается сильный ветер. 

– К этому моменту пожарным удалось остановить огонь, – передают корреспонденты «Высоты 102» с места происшествия. – С минуты на минуту должны объявить локализацию возгорания. Сотрудники МЧС  уже проливают отдельные очаги на ул. Кравченко. 


Пережившие страх за свои дома волгоградцы от души благодарят сотрудников МЧС за спасенное имущество. 

– Хочу выразить огромную благодарность всем ребятам. Оперативно все потушили. Огонь подбирался к десяти домам, – говорит местная жительница Оксана. – Огромное спасибо, что вы у нас есть и спасаете нас. 




Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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