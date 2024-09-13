«Спасибо, что вы у нас есть»: пожарные отбили от огня СНТ на севере Волгограда

В Краснооктябрьском районе Волгограда пожарные остановили стену огня, которая днем 13 сентября вплотную подошла к СНТ в районе Мокрой Мечётки. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», пламенем оказалось уничтожено лишь несколько хозпостроек. Жилищам волгоградцев ничего на данный момент уже не угрожает.





Напомним, о крупном пожаре на севере Волгограда стало известно во второй половине дня. По информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, в Краснооктябрьском районе загорелась сухая растительность. Не исключено, что причиной пожара мог стать пал сухой травы на одном из участков.

Работать пожарным пришлось сегодня в осложненных условиях. В Волгограде по-прежнему стоит сухая и жаркая погода. Кроме того, второй день в городе наблюдается сильный ветер.

– К этому моменту пожарным удалось остановить огонь, – передают корреспонденты «Высоты 102» с места происшествия. – С минуты на минуту должны объявить локализацию возгорания. Сотрудники МЧС уже проливают отдельные очаги на ул. Кравченко.





Пережившие страх за свои дома волгоградцы от души благодарят сотрудников МЧС за спасенное имущество.

– Хочу выразить огромную благодарность всем ребятам. Оперативно все потушили. Огонь подбирался к десяти домам, – говорит местная жительница Оксана. – Огромное спасибо, что вы у нас есть и спасаете нас.













Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»