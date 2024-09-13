Сегодня, 13 сентября, прокуратура Волгоградской области сообщила, что обжаловала постановление суда о возвращении прокурору уголовного дела в отношении владельца «Диана Тур» Налчи Махира, которого судят после смертельного ДТП с автобусом в Рязанской области в декабре 2020 года.

Как ранее сообщало V102.RU, Волжский городской суд 10 сентября этого года постановил возвратить уголовное дело прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении судом. Владельца «Диана Тур» Налча Махира, напомним, судят заочно. Сам он находится в Турции, а его интересы на суде представляют два адвоката.

Махиру Налчи инкриминируется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации пассажирских перевозок (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По версии следствия, Налчи с целью извлечения максимальной прибыли увеличивал количество рейсовых перевозок пассажиров при отсутствии расширения штата водителей. В результате в декабре 2020 года автобус «Волгоград-Москва», принадлежащий компании «Диана Тур», попал в ДТП в Рязанской области. Погибли четыре человека и 18 пострадали.

Серьезные травмы в этой аварии получил тогда 10-летний Влад Синилкин. В результате аварии ребенок получил травмы ног и руки с частичной ампутацией, переломы костей таза. Мама мальчика, Татьяна Степанова, была шокирована возвращением дела прокурору и записала эмоциональное видео, рассказав о том, какие мучения после аварии ежедневно испытывает ее ребенок.

- В качестве обоснования подобного решения судом указанно, что якобы нарушен порядок продления срока предварительного следствия, а также в материалах дела отсутствуют сведения о непривлечении Налчи к уголовной ответственности за данное деяние на территории иностранного государства, - говорится в сообщении областной прокуратуры. - При этом в ходе проведенной прокуратурой Волгоградской области проверки материалов уголовного дела на стадии утверждения обвинительного заключения процессуальных нарушений, препятствующих его направлению в суд, не установлено. Более того, при необходимости дополнительные сведения могли быть истребованы по ходатайству заинтересованных сторон в рамках судебного следствия.