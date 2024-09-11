Под Волгоградом мужчина расшибся при падении с крана на стройке





В областную больницу №1 в Волгограде доставили 61-летнего мужчину, который получил тяжелые травмы при падении с четырехметровой высоты. По данным ИА «Высота 102», пострадавший получил увечья на стройке.

Так, по информации экстренных служб, в областной центр пациент был доставлен из Городищенского района, со стройки в поселке Разгуляевка.

– Его лечением сейчас занимаются нейрохирурги. Основное опасение врачей связано с травмой головы – при госпитализации у пострадавшего подозревали перелом свода черепа, – рассказали в информагентству в экстренных службах. – Предположительно, он ударился головой при падении со строительного крана.

При каких условиях мужчина сорвался с высоты, еще предстоит выяснить. Известно, что у него также есть переломы и других частей тела.