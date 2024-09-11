Происшествия

Под Волгоградом мужчина расшибся при падении с крана на стройке

Происшествия 11.09.2024 20:16
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11.09.2024 20:16


В областную больницу №1 в Волгограде доставили 61-летнего мужчину, который получил тяжелые травмы при падении с четырехметровой высоты. По данным ИА «Высота 102», пострадавший получил увечья на стройке. 

Так, по информации экстренных служб, в областной центр пациент был доставлен из Городищенского района, со стройки в поселке Разгуляевка. 

Его лечением сейчас занимаются нейрохирурги. Основное опасение врачей связано с травмой головы – при госпитализации у пострадавшего подозревали перелом свода черепа, – рассказали в информагентству в экстренных службах. – Предположительно, он ударился головой при падении со строительного крана. 

При каких условиях мужчина сорвался с высоты, еще предстоит выяснить. Известно, что у него также есть переломы и других частей тела. 

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