Под Волгоградом задержан подозреваемый в убийстве рецидивист: видео





В городе Волжском Волгоградской области задержали предполагаемого убийцу 39-летнего местного жителя, который скончался от ножевых ранений в одной из городских больниц. Как сообщает V102.RU, следственными органами возбуждено уголовное дело по факту убийства.





Удалось установить, что смертельные раны погибшему нанес мужчина на улице Мира, после этого преступник скрылся с места происшествия. Благодаря оперативным действиям полиции удалось быстро установить личность подозреваемого.

- Несколько часов назад фигурант был задержан на площади Свердлова в Волжском. Он уже доставлен в следственный отдел. В ходе допроса подследственный дал признательные показания, - сообщили в СУ СКР России по региону.

В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, днем ранее подозреваемый был объявлен в розыск.

Фото: СУ СКР России по Волгоградской области