



9 сентября в Волжском произошло убийство 39-летнего местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина был доставлен в больницу с ножевым ранением, однако, несмотря на усилия врачей, его так и не удалось спасти.

- Следователи установили, что смертельные раны потерпевшему нанес мужчина на улице Мира города Волжского, после чего скрылся с места происшествия. Очевидцы сообщили о случившемся в правоохранительные органы и вызвали на место бригаду скорой медицинской помощи, - рассказали журналистам в СУ СК России по Волгоградской области.

По горячим следам правоохранителям удалось выяснить, что убийца и погибший были знакомы. Проанализировав круг общения 39-летнего волжанина, следователям удалось выйти на злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель.

Отметим, в настоящее время подозреваемый объявлен в розыск.