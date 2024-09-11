Транспорт

В Волгограде Андрей Бочаров открыл движение по горнополянскому путепроводу

Транспорт 11.09.2024 09:51
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11.09.2024 09:51


11 сентября в Советском районе Волгограда открылось движение по горнополянскому путепроводу. Как сообщает ИА «Высота 102», в торжественной церемонии принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Это хорошее событие для жителей Волгограда, Волгоградской области. Все вы прекрасно знаете, что это одно из напряженных мест: здесь пять поселков и десятки СНТ — сотни тысяч людей пользуются данным переездом. И мы знаем, какие здесь были пробки. Благодаря эффективной работе подрядчика, конструктивного взаимодействия с РЖД нам удается на два месяца раньше сдать этот проект. На этом направлении остается еще один объект — обход Нового Рогачика; над решением этого вопроса мы интенсивно работаем, — подчеркнул Андрей Бочаров.


Важно отметить, что объект был введён в эксплуатацию на несколько месяцев раньше запланированного срока. По традиции, первыми по мосту проехали сами строители.

Как ранее уже сообщало ИА «Высота 102», путепровод был построен на региональной трассе 18Н-8 «Новый Рогачик – Волгоград». Он позволит восстановить транспортную доступность посёлков и СНТ, которая оказалась осложнена после реконструкции ж/д перегона «Горнополянский – Канальная» с многократным увеличением интенсивности движения поездов. Кроме того, объект позволит создать задел пропускной способности, который в перспективе поможет обеспечить заезд грузового транспорта в южные районы города. В рамках третьего этапа строительства объезда Волгограда на пересечении с трассой на Новый Рогачик запланировано строительство развязки, позволяющей грузовикам проезжать в южную часть областного центра, минуя основные городские автомагистрали.

Отметим, помимо создания дорожной инфраструктуры подрядной организацией были обустроены удобные тротуары, а также установлены остановочные павильоны.

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