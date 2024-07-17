В Волгограде готовность горнополянского путепровода превысила 80%





В Советском районе Волгограда специалисты подрядной организации завершили установку пролётов нового путепровода. Как сообщает ИА «Высота 102», сооружение возводится на региональной трассе 18Н-8 «Новый Рогачик – Волгоград» неподалёку от Горнополянского разъезда. На сегодняшний день готовность объекта превышает 80%. После сдачи он позволит обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей в условиях интенсивного движения грузовых поездов.





- Специалисты подрядной организации завершили самый ответственный этап строительства — монтаж балок пролетного строения путепровода над железнодорожными путями. Также в полном объеме выполнены работы по возведению насыпи земляного полотна на подходах к путепроводу, устройству слоев основания дорожной одежды и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Сейчас подрядчик занимается дорожным полотном на путепроводе и обустраивает автомобильную дорогу на подходах к нему, - рассказали журналистам в пресс-службе облкомдортранса.









Автотрасса 18Н-8 обеспечивает сообщение регионального центра с Новым Рогачиком, а также транспортную доступность посёлков им. Гули Королёвой, Горного, Водного, Майского и десятков СНТ, входящих в состав Советского района областного центра.





На въезде в Волгоград магистраль пересекает железнодорожные пути. В 2021 году ПривЖД завершило реконструкцию перегона «Горнополянский – Канальная», проложив дополнительные ж/д линию. В результате пропускная способность участка возросла с 36 до 154 пар поездов в сутки.

Рост загрузки железнодорожной инфраструктуры существенно осложнил движение автомобилей по автотрассе. В выходные дни на переезде через железнодорожные пути в обоих направлениях движения собираются многокилометровые пробки.





Отметим, новый путепровод позволит решить сложившуюся проблему, а также создать запас пропускной способности, который в перспективе поможет обеспечить заезд грузового транспорта в южные районы города. В рамках третьего этапа строительства объезда Волгограда на пересечении с трассой 18Н-8 запланировано строительство развязки, позволяющей грузовикам проезжать в южную часть областного центра, минуя основные городские автомагистрали.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»