Экология

В Волгограде объявили фотоохоту на эконарушителей

Экология 09.09.2024 17:54
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09.09.2024 17:54


В Волгоградской области региональный оператор по обращению с ТКО – компания «ЭкоЦентр» – призвала жителей присоединиться к необычной фотоохоте. В объектив волгоградцам предлагают ловить возчиков, застуканных во время сброса отходов. Интересно, что за каждого пойманного эконарушителя предусмотрено вознаграждение. 

По данным регоператора, принимать от неравнодушынх жителей регионе будут как фото так и видео. Охота уже стартовала и завершится лишь в октябре. 

Акция «Фотоохота на нарушителей» стартует сегодня и продлится до 11 октября. Поводом для ее запуска стало увеличение количества сбросов строительных, растительных отходов и шин серыми перевозчиками, – пояснили свою инициативу в «ЭкоЦентре». –Своими действиями такие возчики создают несанкционированные свалки рядом с контейнерными площадками, а также в оврагах и лесных массивах.

Уточняется, что на фотографиях и видеозаписях должен быть зафиксирован непосредственно момент совершения эконарушения. Кроме того, должен быть хорошо виден госномер транспортного средства, используемого при совершении нарушения. Участникам фотоохоты также предстоит озвучить достоверную информацию о дате, месте, времени факта сброса отходов. Совет редакции – произносите эти данные во время видеосъемки. 

Принимать трофеи будут на электронной почте –  pressa_eco@clean-rf.ru. 

– Все материалы будут предоставлены на рассмотрение в надзорные органы, – уточняют в компании  «ЭкоЦентр».

Ознакомиться с положением о конкурсе, а также узнать величину «премии» можно на сайте компании в разделе Документы.

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