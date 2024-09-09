В Волгограде объявили фотоохоту на эконарушителей





В Волгоградской области региональный оператор по обращению с ТКО – компания «ЭкоЦентр» – призвала жителей присоединиться к необычной фотоохоте. В объектив волгоградцам предлагают ловить возчиков, застуканных во время сброса отходов. Интересно, что за каждого пойманного эконарушителя предусмотрено вознаграждение.

По данным регоператора, принимать от неравнодушынх жителей регионе будут как фото так и видео. Охота уже стартовала и завершится лишь в октябре.

– Акция «Фотоохота на нарушителей» стартует сегодня и продлится до 11 октября. Поводом для ее запуска стало увеличение количества сбросов строительных, растительных отходов и шин серыми перевозчиками, – пояснили свою инициативу в «ЭкоЦентре». –Своими действиями такие возчики создают несанкционированные свалки рядом с контейнерными площадками, а также в оврагах и лесных массивах.

Уточняется, что на фотографиях и видеозаписях должен быть зафиксирован непосредственно момент совершения эконарушения. Кроме того, должен быть хорошо виден госномер транспортного средства, используемого при совершении нарушения. Участникам фотоохоты также предстоит озвучить достоверную информацию о дате, месте, времени факта сброса отходов. Совет редакции – произносите эти данные во время видеосъемки.

Принимать трофеи будут на электронной почте – pressa_eco@clean-rf.ru.

– Все материалы будут предоставлены на рассмотрение в надзорные органы, – уточняют в компании «ЭкоЦентр».

Ознакомиться с положением о конкурсе, а также узнать величину «премии» можно на сайте компании в разделе Документы.