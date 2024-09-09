



9 сентября в Волгограде на площадке стадиона «Динамо» состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Всемирному дню фехтования. Как сообщает ИА «Высота 102», в рамках встречи воспитанникам местного отделения фехтования была представлена новый президент профильной региональной федерации. Общественную организацию возглавила Татьяна Воронцова.

– Для меня это, конечно, это новая сфера. Но мы с воспитанниками вместе полгода, и за это время уже нашли общий язык, – поделилась с корреспондентом ИА «Высота 102» президент федерации. – Для меня главная задача – сделать всё возможное для развития и популяризации фехтования в Волгоградской области. И в этом плане уже есть первые результаты.





В частности, уточнила Татьяна Воронцова, благодаря совместным усилиям с «Динамо» уже достигнута договоренность о проведении в Волгограде в феврале 2025 года Первенства России.

– Площадкой выступит новый комплекс для командных видов спорта «Динамо-Арена». Подписание официального соглашения должно состояться 13 сентября, – рассказала Татьяна Павловна.

Отметим, что вступившая в должность Татьяна Воронцова пришла на встречу к ребятам не с пустыми руками. Воспитанникам секции фехтования спортивного общества «Динамо» был вручён новый спортивный инвентарь, элементы амуниции и форма для занятий.

Для справки. Федерация фехтования Волгоградской области зарегистрирована с 2017 года и имеет официальную аккредитацию. Ранее некоммерческую структуру возглавляла Яна Шебалина.

Фото: Вячеслав Зубарев / ИА «Высота 102»