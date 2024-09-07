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Это не то, это другое? Оштрафованный за дискредитацию Мельниченко вдруг отрекся от заявлений

Главное 07.09.2024 16:28
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07.09.2024 16:28

В Волгограде сегодня, 7 сентября, изолятор временного содержания в Дзержинском районе спустя трое суток после административного ареста покинул экс-преподаватель и юрист Роман Мельниченко. Отвечая на вопросы журналистов ИА «Высота 102», получивший штраф за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации Мельниченко отрёкся от своих слов, сказанных в интервью, и заявил, что его неправильно поняли. 




Напомним, Советский районный суд Волгограда на трое суток арестовал бывшего преподавателя  ВолГУ за неповиновение законным требованиям полиции. Мельниченко отказался предоставлять паспорт правоохранителям, за что и был отправлен в отдел, а затем по решению суда в изолятор. 

Накануне, 6  сентября, уже Центральный райсуд признал Романа Мельниченко виновным по ч 1. ст. 20.3.3 и назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей. Примечательно, что сам Мельниченко не стал оспаривать предъявляемые ему обвинения, в итоге процесс занял всего пять минут времени. 

Поводом для разбирательств в суде послужило заявление Романа Мельниченко в интервью телеканалу «Дождь»* о том, что якобы Россия атакует дронами Украину. Интересно, что даже ведущий в ходе беседы пытался скорректировать фразу юриста, но тот настаивал на своём. 

Сегодня же, на выходе из изолятора, Роман Мельниченко заявил, что его все-таки не так поняли. 

- На суде Вы не стали возражать против обвинения в дискредитации. То есть Вы подтверждаете, что придерживаетесь прозападных взглядов? - поинтересовались мы. 

- Я придерживаюсь взглядов россиянина, - неожиданно заявил Мельниченко. - Меня неправильно интерпретировали. Я имел в виду, что Россия атакует украинские войска дронами. 

Напомним, что работы в ВолГУ Роман Мельниченко лишился в 2022 году после поста в социальных сетях. После этого он также попадал в поле зрения силовиков, продолжая транслировать антироссийскую риторику в Сети. 

Интересно, что до сих пор Мельниченко охотно общался лишь с представителями западной прессы, избегая комментариев волгоградским журналистам. 

Вполне может быть, что на это могло повлиять его прошлое. В конце 90-х - начале 2000-х Мельниченко действительно прошел настоящую «школу Запада».  И вряд ли его взгляды могли изменить трое суток в Волгоградском изоляторе.

*«Телеканал Дождь» — объединение включено распоряжением Минюста РФ в реестр иноагентов.

Фото: Павел Мирошки / V102.RU; Видео: Леонид Луночкин / V102.RU 

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