В Волгограде сегодня, 7 июня, состоялось заседание по делу уволенного из-за постов в социальных сетях преподавателя Романа Мельниченко. Как сообщает ИА «Высота 102», на заседании кроме пары волгоградских СМИ в том числе присутствовали зарубежные журналисты. Их появление в суде Мельниченко категорически отказался комментировать корреспондентам информагентства и предпочел поспешно ретироваться после оглашения приговора. Экс-сотрудник вуза признан виновным по статье 13.15 КоАП РФ «Злоупотребление свободой массовой информации».





– Заседание началось сегодня, 7 июня, в 14.00 на участке на №106 Советского судебного района Волгограда, – сообщает корреспондент «Высоты 102». – В итоге приговор Мельниченко огласили лишь после 18.00. В ходе заседания суд установил вину экс-преподавателя ВолГУ в распространении в Интернете заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений. Решением мирового суда Мельниченко назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. Адвокат Мельниченко Денис Яценко категорически не согласен с решением суда и намерен его обжаловать.





Согласно материалам дела, 28 февраля ученый разместил в ВК посты по теме специальной военной операции по защите граждан Луганской и Донецкой народных республик. Именно их сегодня волгоградский мировой суд трактовал как угрозу общественного порядка и общественной безопасности. Сам Мельниченко своей вины в ходе заседания не признал. При этом он не смог пояснить, размещал ли он на своей странице видеоматериалы, указанные в протоколе об административном правонарушении.

Отметим, что все посты, как ранее сообщало ИА «Высота102», после внушений руководства ВолГУ Мельниченко поспешно удалил со своей страницы. Их отсутствие, посчитали защитники, являлось основанием для отмены производства по делу. Об этом, сообщает корреспондент «Высоты 102», адвокаты и просили на заседании. Защитниками также было заявлено ходатайство о назначении психолого-лингвистической экспертизы. Суд в удовлетворении указанного ходатайства отказал.

Несмотря на широкий общественный резонанс, в суд сегодня явились представители лишь «Высоты 102» и муниципального телевидения. Интересно, что компанию им составили зарубежные репортеры. Учитывая тот факт, что последних не оповещали и не приглашали на заседание официальные органы, остается полагать, что инициатором пресс-поездки в Волгоград мог являться сам Роман Мельниченко. С иностранными журналистами экс-преподаватель ВолГУ предпочитал разговаривать в здании суда шепотом, в то время как общения с местными СМИ заметно сторонился.





Санкцией ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 30 до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой. Таким образом, волгоградский суд проявил снисходительность к Мельниченко, назначив минимальный размер штрафа. В качестве смягчающего обстоятельства суд учел отсутствие постоянного места работы у Мельниченко и заслуги доцента в развитии науки.

– Роман Григорьевич, как прокомментируете решение суда? – поинтересовались мы у Мельниченко по итогам заседания.

– Просто нет слов, – ответил он. – Я считаю, что у суда была возможность все остановить. Суд этой возможностью не воспользовался. Но я благодарен судье за санкцию. Он сделал все, что мог.

– Скажите, а иностранные СМИ Вы приглашали? – поинтересовались мы также, на что, к сожалению, не услышали ответ. Господин Мельниченко поспешил покинуть общество СМИ без каких-либо комментариев.





По словам адвоката Мельниченко, представители иностранной прессы присутствовали на заседании лишь по той причине, что рассматриваемое правонарушение имеет высокий общественный интерес.

– Интерес в том, что данная ситуация может коснуться каждого, именно я имею в виду проводимую спецоперацию, она может коснуться каждого, к сожалению или счастью. Людям интересно, что там происходит и за какие фейки либо достоверную информацию людей привлекают к ответственности, – заявил защитник.





Ранее, напомним, Мельниченко уже был замечен в связях со СМИ недружественных стран. Так, в середине апреля немецкое издание опубликовало сюжет, в котором экс-доцент дал интервью журналисту из Германии о своем возможном увольнении и составлении протокола. К слову, видео с этим интервью Мельниченко выложил на страницах своих соцсетей. Экс-преподаватель ВолГУ публиковал на своем канале и «ВКонтакте» ролики и заметки о специальной военной операции, увольнениях преподавателей, в том числе под давлением.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.