В Елани за 14,6 млн отремонтируют одну из центральных улиц

В рабочем посёлке Елань Волгоградской области приведут в порядок ещё одну автодорогу. Как сообщает ИА «Высота 102», власти объявили о поиске подрядной организации для ремонта проезжей части на ул. Красной.

Компании, отобранной по итогу открытого аукциона, предстоит отфрезеровать верхний слой асфальта, отсыпать выбоины щебнем и уложить новое покрытие площадью порядка 8 тыс. кв. метров. На эти цели из бюджета выделено 14,6 млн рублей.

Отметим, установка регулирующих знаков и нанесение разметки сметой не предусмотрены. Исполнитель будет определён в рамках конкурса до конца сентября 2024 года. Работы специалистам необходимо будет выполнить в течение 30 дней с момента подписания контракта.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал подготовлен в рамках проекта «Качественные дороги – новые возможности региона»